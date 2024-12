Sport.quotidiano.net - Nba, Oklahoma City sempre più prima ad Ovest. Indiana stende Boston

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 30 dicembre 2024 - Lo scontro d'alta classifica della Western Conference se lo aggiudica. La capolistain casa ladelle inseguitrici, ossia Memphis, con il risultato di 130-106. Una prova di forza impressionante quella dei Thunder, guidati comeda Gilgeous-Alexander. Dopo un primo periodo equilibrato, non c'è più storia già dalla seconda frazione e ai Grizzlies non bastano i 22 punti di Bane per contenere le sfuriate dei locali, che ottengono la 26esima vittoria stagionale, allungando ulteriormente sulle rivali per ilto a, visto che anche Houston va al tappeto. Stop interno per i Rockets, messi ko dai Miami Heat per 104-100. I texani soccombono sotto i colpi di Herro (27 punti) e Jovic (18). Herro che nel finale è coinvolto in una rissa con Thompson: i due vengono espulsi assieme a Rozier, Green, coach Udoka e il suo vice Sullivan.