Ilgiorno.it - Multe per un milione di euro a Lissone nei primi dieci mesi dell’anno

(Monza e Brianza) – Più di 17milain città nei10di quest’anno, per un ammontare di quasi undi. Contravvenzioni spiccate nella stragrande maggioranza dei casi direttamente dagli agenti della polizia locale, non da telecamere o semavelox. A far la parte del leone sono le sanzioni dovute a sosta vietata o irregolare, ben il 53% del totale, seguite a distanza molto consistente dai passaggi col semaforo rosso e dalla mancata revisione del mezzo. Contro questei ricorsi presentati sono stati molto pochi, appena 37. E i numeri sono in linea con quanto aveva previsto il Comune e messo a bilancio. A dirlo, nero su bianco, è stato lo stesso comando della polizia locale, nella risposta fornita in Consiglio comunale a una dettagliata interpellanza presentata dal capogruppo della lista civica d’opposizione Prima, l’ex sindaco Fabio Meroni.