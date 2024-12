Tg24.sky.it - Morto Amleto De Silva, vignettista e umorista autore di Cuore e Smemoranda

Leggi su Tg24.sky.it

all’età di 65 anniDe, in arte Amlo, scrittore,, conosciuto per “” e l’agenda cult “”. Si è spento la scorsa notte a Roma dopo una lunga battaglia contro la leucemia, aggravatasi negli ultimi giorni a causa di una polmonite. Era fratello dello scrittore Diego De, l'del personaggio dell'avvocato Malinconico.Gli esordi a ""Nato a Napoli e cresciuto a Salerno, si è poi trasferito nella Capitale dove ha esordito comesul periodico satirico “”.di vari romanzi, Deha collaborato con Musica di Repubblica e 7 del Corriere della Sera, per poi vincere il premio Satira politica di Forte dei Marmi. “è stato un osservatore acuto della realtà, un maestro nell'arte dell'ironia” ricorda Florindo Rubbettino.