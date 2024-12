Mistermovie.it - Mister Movie | Squid Game 2 ecco quante volte è stata vista: è la serie di più successo

Leggi su Mistermovie.it

A poche ore dall’uscita, la seconda stagione di, lache ha affascinato milioni di spettatori in tutto il mondo, ha dominato la classifica delle più viste su Netflix, consolidando il suo status di fenomeno globale. Con un’attesa durata tre anni, lasudcoreana ha subito catturato l’attenzione del pubblico e, sebbene Netflix non abbia fornito dati precisi, è probabile che la seconda stagione abbia raggiunto la vetta della classifica in tempi record.IlStorico diLa prima stagione di, debuttata nel 2021, ha registrato un incredibilecon ben 111 milioni di visualizzazioni, battendo il precedente record detenuto da Bridgerton con 82 milioni. Un debutto che ha segnato l’inizio di una nuova era per lae che ha spinto la piattaforma a dare il via alla seconda stagione.