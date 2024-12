Pianetamilan.it - Milan, Sabatini: “Esonero di Fonseca? La gestione è stata ridicola”

Leggi su Pianetamilan.it

Durante la trasmissione Pressing, il giornalista Sandroha criticato in maniera pesante la, da parte del, dell'di Paulo. Dopo il pareggio trae Roma (1-1, gol di Reijnders e Dybala), il club rossonero ha esonerato l'allenatore portoghese e, durante la partita, sono uscite diverse notizie su quest'argomento. Il prossimo tecnico delsarà Sergio Conceicao, il quale esordirà sulla panchina del Diavolo il 3 gennaio contro la Juventus in Supercoppa Italiana., giornalista di Sport Mediaset, ha commentato così ladell'di. "La spettacolarizzazione che stiamo vivendo in diretta, ne beneficiamo e siamo tutti contenti a livello giornalistico. Quello che sta succedendo alè ridicolo, per essere garbati. Ridicolo.