Lutto per Stefano Bettarini arriva il grande dolore | l’annuncio sui social Il prezzo dell’amore è la perdita

Unimmenso ha colpito, che ha appena dovuto affrontare la morte del padre, Mauro, all’età di 86 anni. La notizia della scomparsa è stata condivisa dallo stesso ex calciatore attraverso un commovente messaggio sui suoi, dove ha scritto: «Ilè la. Ciao Babbo», accompagnando le parole con una foto del genitore sorridente.Un addio che ha toccato profondamente anche i figli di, Niccolò e Giacomo, che hanno voluto ricordare il loro nonno con alcuni scatti in cui erano bambini e lo mostravano insieme a loro in momenti felici.Morto il padre diha voluto dedicare un pensiero pubblico al padre Mauro attraverso una storia su Instagram, esprimendo il suoper ladi una figura importante della sua vita.