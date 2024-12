Oasport.it - LIVE Perugia-Modena 0-0, Coppa Italia volley in DIRETTA: inizia il match

9-8 MURO LOSERRRR!8-8 Larga l'accelerazione tentata da Matì,colma il divario dagli avversari e si rimette in parità.7-8 Profondo ed efficace l'attacco di Plotyntskyi.6-8 Primo tempo vincente di Matì.6-7 Mani out di Ben Tara dalla seconda linea.5-7 Ishikawa sfonda il muro modenese con l'attacco ad incrociare.4-7 Scappa via il servizio di Ben Tara.4-6 MURO ISHIKAWAAAA!3-6 Vola via la battuta di Davyskiba.2-6 A segno Gutierrez dalla seconda linea.2-5 Attacco vincente di Ishikawa.1-5 MURO SANGUINETTIII!1-4 Non è preciso nemmeno Ishikawa, tre errori già commessi dai campioni d'.1-3 Attacco di Plotyntskyi, l'accelerazione dell'ucraino non trova il campo.1-2 Parallela vincente di Davyskiba.1-1 Errore dai nove metri anche per Matì.