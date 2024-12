Oasport.it - LIVE Darderi-Kecmanovic 3-6 1-2, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: l’azzurro annulla due palle break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Splendido dritto in contropiede vincente di.30-15 Prima esterna vincente del balcanico.15-15 Con il secondo smashottiene il punto.0-15 A metà rete il dritto in uscita dal servizio del serbo.3-1. Decolla il dritto lungolinea dell’italo-argentino, che vede scappar via l’avversario.15-40 ACE.0-40 Tre. Non passa il dritto del.0-30 Perfetto il rovescio lungolinea del tennista di Belgrado.0-15 Sulla riga la risposta di dritto del balcanico.2-1 Game. Servizio e dritto a segno per il serbo.40-15 In corridoio la risposta di rovescio di Luciano.30-15 Splendido stavolta il dritto inside out in contropiede dell’italo-argentino.30-0 Fuori giri con il dritto