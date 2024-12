Oasport.it - LIVE Berrettini-Thompson 6-3, 2-3, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: scambio di break a inizio 2° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Botta a uscire e rovescio lungoriga.15-30 Doppio fallo (3). Ancheperò non scherza.15-15 Largo il rovescio lungoriga di.15-0 Nuovo errore di dritto di un frustrato azzurro.2-4 Niente, il dritto vola via., un altro.Completamente evaporata la prima30-40 Salito dillo l’aussie, adesso trova la profondità e non sbaglia. In rete la difesa di rovescio di Matteo, palla.Altra seconda30-30 In rete lo slice di.Percentuale di prime che è passata da 78% a 55% tra 1° e 2° parziale.30-15 Punto molto laborioso ma fatto suo con una splendida volèe stoppata di rovescio!15-15 Lungo il dritto inside out in palleggio però.15-0 Non risponde di dritto l’aussie, era una seconda.2-3 A trenta.40-30 A segno però il serve&volley.