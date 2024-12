Quotidiano.net - L’invasione dell’Ucraina. Mosca: no al piano Trump. Visita a Kiev, il Papa apre

Leggi su Quotidiano.net

Francescoalla possibilità di una. Non c’è ufficialità della notizia, dunque neppure una data, ma a far intravedere uno spiraglio sullo scacchiere internazionale sono le parole dell’arcivescovo maggiore di, Halych Sviatoslav Shevchuk. Uno dei principali interrogativi sull’opportunità di unaha da sempre riguardato il significato di un’azione "diplomatica" di questo livello, in assenza di rassicurazioni sulla fine delle ostilità. C’è poi da considerare l’intenzione del Pontefice, dichiarata espressamente nel 2023, di pensare a unacongiunta quando le condizioni gli avrebbero consentito di recarsi, appunto, tanto in Ucraina quanto in Russia. Ragione che, oggi, farebbe ben sperare rispetto al futuro della guerra. A confermare questa lettura sono le parole dell’analista geopolitica Greta Cristini: "Ilha sempre parlato di una pace realista, tenendo una linea diplomatica equilibrata tra le parti.