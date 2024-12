Lanazione.it - La serata di follia . Lite fuori dal locale. Muore accoltellato per strada a 17 anni

Leggi su Lanazione.it

di Pier Francesco Nesti CAMPI Un risveglio bruttissimo, quello di ieri, per Campi. Una domenica di fine dicembre macchiata dal sangue di un giovane di poco più di 17. Moubakir Maati, ucciso da cinque coltellate in via Tintori. A scoprire il corpo sarebbero stati alcuni dipendenti del vicino supermercato Coop che, intorno alle 5.30, stavano entrando al lavoro e che avrebbero avvertito i carabinieri e i soccorsi, purtroppo inutili. A precipitarsi sul posto sono state la Misericordia di Campi e la Misericordia di San Mauro che però hanno potuto constatare soltanto il decesso del ragazzo. Da ricostruire la dinamica precisa dei fatti sulla quale, sotto l’egida della Procura di Firenze, stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Signa (sul posto anche i carabinieri della Stazione di Campi e la Municipale) mentre il recupero della salma è stato effettuato dalla Misericordia di Empoli.