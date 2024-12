Dilei.it - Kate Middleton, l’amore per Elisabetta II in una borsa: il suo omaggio a Natale

Leggi su Dilei.it

Il look diè sempre studiato nei minimi particolari. Non esiste un dettaglio che sia lì per caso, quando si tratta di eventi di natura pubblica. Per questo motivo il suo aspetto viene costantemente studiato, tanto da chi la osanna quanto da chi la osteggia. Detto ciò, durante le festività natalizie sembra proprio aver voluto mandare un dolce messaggio attraverso uno dei suoi accessori, unanota come Love Letter Bag.Il look dia SandringhamSembrano ormai alle spalle le fasi in cui le apparizioni pubbliche dierano agognate e rare. La Principessa appare in fase di guarigione, per quanto notizie sulle sue condizioni non vengano riportate da fonti ufficiali. I suoi ammiratori possono dunque apprezzarla in pubblico più spesso, come in occasione del Christmas Day Service alla St Mary Magdalene Church.