James Marsden | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiè uno di quegli attori che si è fatto conoscere da grandi e piccini per il suo talento e per aver interprato ruoli anche molto iconici. L’attore, che svolge questa professione da molti anni, ha dimostrato subito di essere molto in gamba e di avere talento anche per il canto, oltre che per la recitazione.Ecco diecida sapere su.I film diI film dida giovane1. Ha recitato in celebri film. La carriera cinematografica dell’attore è iniziata nel 1994, quando debutta sul grande schermo in No Dessert, Dad, Till You Mow the Lawn, per poi apparire in Campfire tales – Racconti del terrore (1997), Generazione perfetta (1998), X-Men (2000) e Zoolander (2001). In seguito, recita in X-Men 2 (2003), Le pagine della nostra vita (2004), Heights (2005), X-Men: Conflitto finale (2006), Superman Returns (2006), Hairspray: Grasso è bello (2007), Come d’incanto (2007) e Hop (2011).