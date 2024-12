Thesocialpost.it - Incubo maltempo di fine anno sull’Italia: le previsioni per la fine del 2024

La domanda che tutti si pongono è: che tempo farà a San Silvestro e Capod? Anche quest’, come è avvenuto nel 2022 e nel 2023, il 31 dicembre e il 1° gennaio si presentercon condizioni di stabilità atmosferica e temperature piuttosto miti. Tuttavia, subito dopo, le condizioni meteorologiche subirun cambiamento significativo, con l’Epifania che, secondo ledi 3BMeteo, si preannuncia fredda e caratterizzata da.Leper San Silvestro: l’della nebbia Il cielo sarà nuvoloso in Liguria e nella Pianura Padana, con la presenza di nubi basse, foschie e nebbie persistenti, soprattutto fino a notte fonda. Non si esclude la possibilità di qualche pioviggine sul Genovese durante la notte. Al mattino, foschie e nebbie locali si sollevernel Centro Italia, dove si prevede un aumento della nuvolosità lungo la costa tirrenica, senza però precipitazioni.