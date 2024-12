Secoloditalia.it - Gli auguri di Putin a Capodanno: chi sono i “buoni” e i “cattivi”. Spunta un nome a sorpresa…

Leggi su Secoloditalia.it

Per il terzo anno consecutivo, il presidente russo Vladimirnon ha inviato glidial Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ai leader di altri importanti Paesi occidentali considerati ostili. Lo ha reso noto la Tass, ricordando che alla fine di dicembre di ogni annoè solito congratularsi con i suoi colleghi stranieri per ile il Natale. Ma a chi ha fatto gli’, lo Zar? A Papa Francesco, per esempio, e non era affatto scontato dati i rapporti noncon i patriarchi ortodossi.fa gliai paesi “amiciOggi il Cremlino ha pubblicato l’elenco dei leader che hanno ricevuto telegrammi didal presidente russo, e tra questi non figurano i leader di Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Francia, Giappone e altri grandi Stati ostili alla Russia.