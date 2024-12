Lettera43.it - Gal Gadot operata d’urgenza al cervello durante la gravidanza

Leggi su Lettera43.it

Galha rivelato di essersi dovuta sottoporre a un intervento chirurgicoa febbraio,l’ottavo mese di. L’attrice 39enne di Wonder Woman, che interpreterà la regina Grimilde in Biancaneve della Disney, ha raccontato la sua storia in un lungo post su Instagram: «È stato un anno di sfide e riflessioni profonde e ho lottato su come condividerle. Alla fine, ho deciso di lasciarmi guidare dal mio cuore». La star israeliana ha rivelato di essersi dovuta operare per un «enorme coagulo di sangue nel» da cui ha rassicurato di essersi completamente ripresa dopo una serie di delicate cure. A marzo, aveva dato alla luce Ori, la quarta figlia con il marito Jaron Valsano. «Spero che, condividendo questa storia, possa sensibilizzare e sostenere chi potrebbe affrontare qualcosa di simile».