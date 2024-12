Ilgiorno.it - Fonseca l’esonero è ufficiale ma sui social si scatenano le critiche dei tifosi sulla gestione da parte della società

Milano, 30 dicembre 2024 - La modalità e i tempi delauto annunciato dae il lungo silenziorossonera lasciano quantomeno perplessi idel Milan che a valanga commentano suie quanto successo ieri sera dopo Milan-Roma. Il comunicato del Milan Il sito Ac del Milan oggi comunica “ufficialmente di avere sollevato Paulodall'incarico di allenatorePrima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro”. Il nuovo tecnico Sergio Conceiçao dovrebbe arrivare a Milano attorno alle 14 di oggi, dove firmerà il contratto per poi recarsi a Milanello per conoscere la struttura e probabilmente incontrare la squadra. Oggi infatti era prevista una giornata di riposo ma c’è stato un cambio di programma e la squadra si ritroverà alle 12.