Era evaso dai domiciliari | preso dai carabinieri nel suo covo di Prato

un uomo ricercato da tempo dopo l’evasione dagli arrestinella sua casa di Lido di Camaiore. È finita ala latitanza di un 29enne arrestato nel corso della notte e destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla Corte di appello di Ancona e dal Gip del tribunale di Bologna.L’uomo eranello scorso mese di ottobre, fuggendo dall’abitazione di Lido di Camaiore dove era agli arrestipoiché, in concorso con altri correi, anch’essi raggiunti da ordinanze di custodia cautelare in carcere, era ritenuto fra i presunti autori di numerosi furti commessi in varie province italiane, tra le quali in un’armeria in Emilia Romagna da dove erano state trafugate numerose armi da fuoco.I militari della sezione pperativa di Viareggio, con metodi investigativi tradizionali e con attività tecniche autorizzate dalla procura di Ancona, hanno monitorato i movimenti dei familiari del latitante constatando che, essendo di etnia Sinti, si spostava continuamente da un campo nomadi ad un altro, tra le province di Latina e, per eludere le eventuali attività di monitoraggio da parte delle forze dell’ordine, che in realtà erano già in corso.