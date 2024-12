Pronosticipremium.com - Dybala trascina, la Roma se lo gode: quanta Joya per Ranieri

Archiviato il pareggio per 1-1 contro il Milan, laha concluso un 2024 tra luci ed ombre. I giallorossi hanno messo in cascina un buon punto ed hanno dimostrato di aver compiuto passi in avanti, sia per quanto concerne il gioco che per i risultati. L’obiettivo è iniziare l’anno nuovo in bellezza, risalendo sempre di più la classifica e rimanendo nella parte sinistra di quest’ultima. I capitolini stanno iniziando a preparare con cura il prossimo match con la Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45. Un derby da vincere a tutti i costi, senza se e senza ma.Dalla trasferta al Giuseppe Meazza, il tecnico Claudiopuò trarre diversi spunti positivi ed aspetti importanti, sui quali costruire lo scacchiere del presente e del futuro. Uno di questi è senza ombra di dubbio Paulo, che appare mai come oggi in forma splendida e con la testa libera.