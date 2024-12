Linkiesta.it - Dieci cose (gastronomiche) da buttare a Capodanno, e un bonus

Tra le usanze più antiche e radicate per la notte di San Silvestro c’è quella di(non dalla finestra, possibilmente) levecchie e inutili.brutte, a volte dannose, che ci tengono legati a un passato di cui vogliamo disfarci. Un gesto simbolico, che vuole lasciare nell’anno vecchio la sfortuna e tutto il brutto per far entrare nell’anno nuovo solo freschezza e bellezza. Abbiamo provato a farlo anche noi, guardando il mondo del cibo con un pizzico di ironia.Lo zenzero dappertuttoNiente contro lo zenzero in sé, ma a tutto c’è un limite, e la presenza di quello che dovrebbe essere un “complemento” sta diventando davvero invadente. Toast allo zenzero, panature allo zenzero, salami allo zenzero. Zenzero fresco, zenzero secco, zenzero candito, zenzero in salamoia e zenzero sottolio.