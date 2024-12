Tpi.it - Contrasto a povertà e disuguaglianze: gli interventi di Intesa Sanpaolo nel 2024

Leggi su Tpi.it

è impegnata nel più imponente programma dialledi un soggetto privato. La banca ha infatti destinato risorse per €1,5 miliardi entro il 2027 per la riduzione dellesu tutto il territorio nazionale.In particolare, nell’anno che sta per chiudersi (il) ha realizzatoa supporto delle persone in difficoltà nei seguenti ambiti:alimentare: distribuiti oltre 9,8 milioni di pasti, in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare su tutto il territorio italiano e, anche, con Fondazione San Patrignano, Dynamo Camp, Fondazione di Comunità di Messina, ACLI, Associazione VIDAS, Cooperativa Semi di Vita, Fondazione Cometa, City Angels.Accoglienza: offerti circa 600.000 posti letto, grazie a diverse collaborazioni tra cui Fondazione San Patrignano, Dynamo Camp, Fondazione di Comunità di Messina, City Angels, Associazione VIDAS, Associazione D.