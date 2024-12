Gamberorosso.it - Carta di identità per recensire un ristorante? Troppa mania di controllo, meglio più responsabilità

Le recensioni negative fanno male, non c'è dubbio. Ma sono il sale della concorrenza. Così come anche quelle positive. Che però gratificano. È quantomeno singolare che il Governo si impegni a limitare la possibilità di parlare di undove si è stati proprio nel momento in cui c'è chi rileva una ormai scarsissima attitudine alla critica da parte dei critici "laureati", come denuncia Valerio Massimo Visintin sulle nostre pagine. Già, un disegno di legge governativo prevede - quando e se sarà approvato - che si debba esibire (registrare?) ladise si vuol fare una recensione online. La ratio di tale norma, ovviamente, non guarda alle recensioni positive bensì alle critiche. E sembra singolare anche che nell'era dell'antropocene in cui maggiori sarebbero le possibilità di espressione dell'individuo, in realtà ci preoccupi sempre più di restringere e controllare tali possibilità.