Caccia M-346 Leonardo per Vienna c' è l' OK all' accordo

Dopo alcuni giorni di rumors è stato il ministro della Difesa austriaco Klaudia Tanner a dichiarare chesostituirà i vecchi velivoli Saab J-105, entrati in servizio alla fine degli anni Sessanta e già ritirati dal servizio nel 2020, con una dozzina diM-346FA, dando esecuzione all'intergovernativo del valore stimato di un miliardo di euro nato nel 2022 e finanziato nel piano di sviluppo Öbh 2032+, per il quale sarebbero in corso trattative finali con il nostro Governo. Parte del lavoro per l'acquisizione dei nuovi aeroplani d'attacco (le lettere FA stanno per Fighter-Attack,e attacco), avverrà in Austria mediante la cooperazione industriale volta a rafforzare il settore nazionale. IlM-346FA è la versione “leggero” dell’M-346 addestratore avanzato (Ajt), ovvero si tratta di un velivolo biposto non supersonico adatto per missioni di addestramento come di combattimento, che integrerà le capacità di difesa aerea operando con gli attuali 15 esemplari di Eurofighter Typhoon in servizio con la Austrian Air Force.