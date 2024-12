Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Bondi Vis al tappeto con under 19 e under 14

Dopo la netta vittoria sulla Benedetto Cento, l’19 Silver diVis 2008 è incappata in un passo falso fragoroso nel derby cittadino contro la Scuola(54-68). Tutte e due le squadre hanno fatto molta fatica a trovare il canestro in avvio di partita, ma Sbf è rimasta sempre avanti sfruttando la fisicità dei suoi giocatori migliori. I ragazzi di coach Bonora sono riusciti comunque a restare a contatto, e all’intervallo la partita era in sostanziale equilibrio, con la Vis a rincorrere di sei lunghezze. Al rientro in campo i biancazzurri hanno provato a ‘sprintare’ ma il problema vero e proprio sono stati i rimbalzi offensivi concessi agli avversari, davvero troppi. Nonostante ciò il punteggio è rimasto in equilibrio anche all’ultima mini sirena: nell’ultimo quarto, però, Scuolaha dominato il campo orchestrando azioni complesse e mettendo in ulteriore difficoltà la Vis.