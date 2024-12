A2a completa l' acquisto della rete elettrica da E-distribuzione per 12 miliardi

Quotidiano.net - A2a completa l'acquisto della rete elettrica da E-distribuzione per 1,2 miliardi

A2a perfeziona l'da E-(Enel)di alcuni comuni in provincia di Milano e di Brescia per 1,2di euro annunciata lo scorso 9 marzo. Da domani passa sotto il controllo di A2a il 90% di Duereti, titolare di circa 5mila Km di cavi in media tensione, oltre 12mila Km di cavi in bassa tensione, circa 9.500 cabine secondarie e 60 cabine primarie per un totale di 800mila contatori (Pod). "Con ilmento di questa acquisizione - commenta l'amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini - che è la più grande del settore in Italia, il gruppo incrementa del 70% i contatori elettrici gestiti, con unache cresce di 17mila km nelle province di Milano e Brescia e prevede investimenti aggiuntivi nella, che nel complesso superano i 4di euro al 2035".