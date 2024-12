Ilveggente.it - Tottenham-Wolverhampton, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della diciannovesima giornata die si gioca domenica alle 16:00: diretta tv,.Sono 23 i punti conquistati dalal giro di boa della2024-25. Bottino non di certo entusiasmante per una squadra che, dopo aver fatto vedere tante cose buone nella scorsa stagione sotto la guida del tecnico australiano Ange Postecoglou, era chiamata al salto di qualità.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itGli Spurs invece arrivano all’ultima giornata del girone d’andata da dodicesimi in classifica e con due pesanti sconfitte sul groppone (quattro negli ultimi 5 turni): la prima con il Liverpool, che una settimana fa a Londra ha fatto il bello e cattivo tempo (3-6), e la seconda con il Nottingham Forest, che giovedì scorso nel Boxing Day l’ha spuntata grazie alla rete di Elanga (1-0), appesantendo ulteriormente l’atmosfera nell’ambiente londinese.