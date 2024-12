Zonawrestling.net - TJ Perkins “L’arte dello storytelling sta venendo sempre più messa da parte”

Leggi su Zonawrestling.net

Il wrestler di origini filippine nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Thats Wrestling ha avuto modo di parlare di diversi argomenti: il suo rapporto con Vince McMahon, opinioni su colleghi vari, la collaborazione NXT-TNA e l’aver passato periodi della sua vita da senzatettoPoca lungimiranzaL’intervistatore James Here considerando la carriera ventennale di TJP gli ha chiesto una sua disamina sul wrestling di oggi,si è dichiarato felice che ci sia lavoro per molti più lottatori rispetto al passato, ma si è voluto soffermare anche sul punto di vistaspettatore “Vorrei che ci focalizzassimo sul creare un prodotto che non sia basato solo sulla qualità dell’incontro, perché è poco lungimirante e presenta difficoltà nel creare storie. Spesso alcuni lottatori vengono contrapposti sulla base del fatto che insieme possono creare un buon match, tuttavia bisogna considerare anche come i 2 vengono percepiti dal pubblico, i fan sanno chi vincerà ormaie ciò inficia sulla buonuscita dell’incontro, il pattern è intuibile.