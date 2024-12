Ilrestodelcarlino.it - "Subito una mediazione con Falkensteiner"

Riflettori puntati sul progetto del gruppo, che vuole intervenire sulle vecchie colonie dismesse dell’area di Ponente, per trasformarle in strutture ricettive e alloggi di pregio. Il noto imprenditore leader nel turismo in Europa, ha presentato un progetto redatto dallo studio Preger di Cesena, da realizzare in due fasi. Nella prima, al posto di sei colonie dismesse è previsto un hotel a cinque stelle di 144 camere, con un grande centro benessere, piscina e tutti i servizi, inclusa la spiaggia, aperto tutto l’anno e di alta gamma, con ampi spazi comuni e verde, all’interno del piano ci sono 111 appartamenti a fini turistici, con i proprietari che potranno utilizzare gli spazi comuni dell’albergo, la spa e gli impianti sportivi. Nello step successivo è prevista la demolizione di altre colonie ridotte a ruderi, per ricavare due Residenze turistiche alberghiere (Rta), anche queste moderne e di alto profilo, con tutti i servizi, e 157 appartamenti di residenza.