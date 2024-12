Sport.quotidiano.net - Prima categoria: promosso dalla seconda, guida la classifica NONOSTANTE L’ULTIMA SCONFITTA. PARLA IL TECNICO ALBERTI. Il Montignoso chiude un anno condotto sempre in testa. "Ma dobbiamo ricaricare le pile»

Unin vetta per ilche, dopo aver vinto il campionato dia maggio,il suo 2024 con il momentaneo primo posto anche in. Sono 29 i punti accumulati dai rossoblù nel girone d’andata, che permettono loro di condividere ilto con Capri e Capezzanola pesantepatita proprio nell’ultimo turnodella sosta natalizia contro il Romagnano. "Un risultato giusto – ammette ilPaolo–. La partita è nata male, dopo 10 minuti eravamo già sotto 2-0. Poi è arrivato il 3-0 su punizione e la gara si è chiusa.fare i complimenti agli avversari e riprenderci perché non è facile arrivare alle feste con unadel genere. È comunque un ko che ci può stare: dall’altra parte c’era entusiasmo, da noi un po’ di stanchezza".