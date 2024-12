Napolipiu.com - Napoli-Venezia: formazioni, dove vederla e diretta streaming

">Gli azzurri di Conte ospitano i lagunari al Maradona per continuare l’inseguimento all’Atalanta. Chance dal primo minuto per Neres, Kvara in panchina.Il, dopo il successo esterno contro il Genoa, cerca continuità nella sfida casalinga contro il. Gli azzurri vogliono proseguire la rincorsa all’Atalanta capolista, mentre i lagunari arrivano galvanizzati dalla preziosa vittoria in chiave salvezza contro il Cagliari.Le ProbabiliConte deve fare ancora a meno di Buongiorno: in difesa spazio a Juan Jesus. In attacco Neres si candida per una maglia da titolare con Politano alle spalle di Lukaku, mentre Kvaratskhelia partirà dalla panchina.Per ildi Di Francesco ballottaggio tra Candela e Andersen.