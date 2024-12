Ilfattoquotidiano.it - Myrta Merlino rivela: “Tardelli mi chiama ‘Straccio felice’, lui per me è ‘Triglia’. Il mio futuro a Pomeriggio 5? Mediaset mi stima, ma fuori dicono che sono pronta per la panchina”

“Il mio5? Ami ripetono: ‘Per noi sei un’istituzione’. Dall’azienda ricevo grandi attestati di. Ma se mi siedo un momento quidagli studi al Palatino, qualcuno mi fotografa e racconta: ‘Laper la’”.risponde così, indirettamente e con una punta di ironia alle cicliche indiscrezioni sul suo addio a5, che definisce “una sfida difficile”. E lo fa in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui parla apertamente delle accuse ricevute nel 2022 – quando ancora conduceva L’aria che tira, su La7 -, quando venne bollata per i suoi presunti “comportamenti incivili e maleducati”. “Pettegolezzi messi in giro da un mio ex assistente di studio”, precisa oggi.E IL SUOA domanda diretta circa la mancata riconferma alla conduzione di5, la prossima stagione,risponde con un “mah”.