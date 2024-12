Lanazione.it - Monteluce ieri e oggi ’Sfrattate’ le clarisse. Ecco come nacque il nuovo ospedale

Per molti secoli è stato un monastero immerso nel verde, tra alberi, strade sterrate e campagna. Da quell’imponente complesso religioso che si affacciava su un ampio orizzonte si è sviluppata. Dal ’900 a. Sono nati palazzi e villini in stile liberty ancoraintatti, la grande fiera di agosto nella festa dell’Assunta ha fatto spazio a commercio e negozi. "E proprio dall’antico convento, con campane e orologio chenon c’è più, trasformato a partire dal 1910 nel, si è sviluppato il quartiere ai piedi del centro storico di Perugia", spiega Adriano Piazzoli, perugino doc, memoria storica della città. Mostra le sue preziose cartoline con le foto in bianco e nero. Ci accompagna nel passato di un territorio che ancora- dopo traslochi eccellenti e palazzi edificati e buttati giù - assiste dial cambiamento.