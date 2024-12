Panorama.it - “Mondo Russo”: le università di Putin sfidano l’Occidente e riscrivono le regole del soft power

Leggi su Panorama.it

Tra isolamento geopolitico e ambizioni globali, la Russia ha trasformato il suo sistema educativo in una leva strategica di. Attraverso borse di studio generose e un’educazione intrisa di patriottismo, Mosca non si limita a formare studenti: plasma alleati ideologici, gettando le basi di un blocco culturale alternativo che sfida apertamente i valori liberali del. Ma questa strategia cela una domanda inquietante: dove finisce l’educazione e dove inizia il controllo ideologico?A partire dal prossimo aprile, studiare in Russia significherà molto più che iscriversi a un’. Sarà una vera prova di fedeltà culturale. Il governo di Vladimirha annunciato l’introduzione di un esame obbligatorio di lingua russa per tutti gli studenti stranieri, coinvolgendo anche i figli degli immigrati.