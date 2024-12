Oasport.it - LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera 1-0 United Cup in DIRETTA: si parte con l’azzurra al servizio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-STRICKER DALLE 7.30LADEL DOPPIO MISTO DI(3° MATCH DALLE 7.30)PRIMO SET09:28 Jasminee Belindainiziano il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con la toscana al.09:23 Stagione del rilancio per Belinda. L’elvetica, ex top ten, ad ottobre è tornata a giocare match ufficiali dopo una sequenza sfortunata di gravi infortuni e la nota lieta della gravidanza, raggiungendo peraltro la finale nel ricco Challenger di Angers.09:18 La numero 4 WTA torna in campo dopo il trionfo in Billie Jean King Cup. L’eventuale vittoria chiuderebbe i conti del tie con la, ponendo nelle mani dell’il destino della qualificazione.09:13 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di