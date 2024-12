Ilrestodelcarlino.it - Keybox bloccate con nastro adesivo contro gli affitti brevi

Piccole cassette porta chiavi con un’apertura numerica utilizzate dai proprietari degli appartamenti per consentire l’accesso agli ospiti anche in loro assenza. Anche a Rimini, le key box si sono moltiplicate in ogni angolo, dal centro storico al mare, a testimonianza di come il fenomeno deglituristicisia andato inad un vero e proprio boom. L’altra notte, delle X rosse adesive - accompagnate dalla scritta la scritta ‘Rimozione ForXata’ - sono comparse all’improvviso su alcune cassette disseminate per la città. Lo stesso è accaduto a Firenze, Genova, Venezia e Milano. E’ questo il gesto di protesta scelto da alcuni movimenti per il diritto all’abitare. Un’azione collettiva per ribadire il concetto che è alla base della mobilitazione, ovvero che "ogni appartamento messo sul mercato degliè una casa sottratta alla residenza, forse definitivamente".