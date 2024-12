Il video di Stefano Scoglio e la storia del primario accusato di aver ucciso i pazienti Covid con il Propofol

Leggi su Open.online

Nel 2021, ildi Montichiari vennedidueattrso la somministrazione di due farmaci. La narrazione complottista, nata a seguito dell’arresto, sosteneva che negli ospedali italiani si uccidessero volontariamente i malatiper generare paura e alimentare una “finta pandemia”. Unintervento di, noto complottista della-19 e famoso per il ridicolo test dei tamponi con il kiwi, viene condiviso per ricordare il presunto omicidio plurimo da parte di Carlo Mosca, ildi Montichiari. In realtà, la condivisione delè un vero atto di disinformazione per diversi motivi.Per chi ha frettaCarlo Mosca,di Montichiari, venne assolto in primo grado nel 2022 e in appello nel 2023, concludendo la sua vicenda con l’assoluzione definitiva nel 2024.