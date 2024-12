Sport.quotidiano.net - IL MESSAGGIO AI COMPAGNI. Il rammarico di Grassi: "Meritavamo di più. Ora dobbiamo capire cosa non è andato»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Altri settanta minuti di grande spessore dopo quelli di Bergamo. Il rientro diin mezzo al campo è stato fondamentale, ma il capitano azzurro si prende la totale responsabilità del secondo gol. "Su quel contropiede potevo far meglio io, ho cercato di deviare la palla ma non ci sono riuscito – ha raccontato il mediano azzurro in sala stampa –. È stata più colpa mia che di tutta la squadra".è anche molto lucido nell’analisi generale della partita sottolineando come quando fai prestazioni come le ultime tre con Torino, Atalanta e Genoa non è possibile tornare a casa senza punti. "Abbiam fatto tante cose buone, ma qualci è mancato perché se in queste tre partite ci troviamo con zero punti qualche non va c’è stato –. Adesso, però, bisogna continuare su questa strada cercando dicos’è che non èper migliorarlo".