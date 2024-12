Lanazione.it - Il drone controlla la festa insieme a Jazz

Leggi su Lanazione.it

Scatterà l’ordinanza che vieta i botti e saranno previsti controlli serrati delle forze dell’ordine. Una notte di, divertimento ma anche di grande attenzione da parte del personale in divisa impegnato in particolare tra Spezia, Sarzana e Lerici nelre che tutto scorra regolarmente e senza eccessi. Misure di sicurezza imponenti quelle che verranno adottate nelle due città chiamate a accogliere migliaia di persone richiamate dagli spettacoli previsti nell’attesa dell’arrivo del nuovo anno. Nei giorni scorsi il nuovo prefetto Andrea Cantadori ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato a seguito dei fatti accaduti a Magdeburgo ma anche per fare il punto sull’organizzazione della notte più lunga e animata dell’anno. Saranno impegnati in città agenti della polizia di Stato, carabinieri, Finanza, polizia municipale oltre ovviamente ai mezzi di soccorso e le squadre dei vigili del fuoco.