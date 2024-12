Ilrestodelcarlino.it - Fse Progetti, avanti così . Vittoria e terza piazza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’ultima partita prima delle feste di Natale ha regalato un’altraalle Nuova Virtus Cesena Fseche nel campionato di basket di serie B femminile, tra le mura amiche del Palaippo, ha avuto la meglio in maniera piuttosto netta (67-50) contro Scandiano che forse per la prima volta in stagione si era presentata in campo con la formazione al completo. Cesena in questo modo entrerà nel nuovo anno dain classifica a quota 18 punti, appaiata con la Magika Castel San Pietro e a sole due lunghezze di svantaggio da Puianello, seconda. La partita. Scandiano segna il primo canestro dell’incontro, che vale il suo unico vantaggio nell’intero match, anche perché subito dopo le ospiti subiscono un parziale di 7-0 che traccia già una chiara indicazione sulla piega che potrebbe prendere il match.