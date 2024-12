Anteprima24.it - FOTO/ Incidente alle porte della città: scontro auto-doblo, un ferito

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ ancora in corso di accertamento la dinamica che ha portato allotra una Ford e un Fiat. L’ha avuto luogo nei pressi dello svincolo che conduce allo Stadio Ciro Vigorito. Sul posto sono intervenuti sia i Carabinieri che una pattugliaPolizia, oltre ai caschi rossi dei Vigili del Fuoco per riportare l’in piano, dopo che nell’impatto ha rischiato di capovolgersi sul fianco. Tanta paura per i conducenti dei due veicoli coinvolti, untrasportato al San Pio dal personale del 118. L'articolo, unproviene da Anteprima24.it.