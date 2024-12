Oasport.it - Equitazione: Dinja van Liere vince il Freestyle di dressage nella World Cup di Mechelen

La sesta tappa della FEICup 2024-2025 – Western European League – è andata ufficialmente in archivio a, in Belgio, dove dopo la prova del Grand Prix si è tenuta anche la prova di.Nel secondo round di specialità sul campo di gara belga, a imporsi è stata l’olandesevan– già bronzo ai Mondiali 2022 – che ha fatto registrare una ripresa, in sella al suo Hermes N.O.P, con uno score pari a 83.240 %. Al secondo e al terzo posto, a completare il podio, si sono invece sistemati i “padroni di casa” Justin Verboomen e Larissa Pauluis, entrambi un passo indietro rispetto all’affermazione e al secondo posto raccolti ieri, rispettivamente con gli score odierni di 81.730 % (montante Zonik Plus) e 79.920 % (su Flambeau); all’interno di un concorso con 15 binomi al via, ma senza italiani a parteciparvi.