Djokovic e il caso Sinner: "All'oscuro per mesi, è frustrante. Antidoping? Ci sono tennisti trattati diversamente"

Brisbane, 29 dicembre 2024 – "Conosco Jannik da quando era un ragazzo e non penso abbia assunto sostanze proibite intenzionalmente, ma èpensare che io e tanti altrisiamo stati tenuti all'oscuro per". È chiaro il messaggio di Novak. Protagonista del media day a Brisbane, dove andrà a caccia del titolo Atp numero 100, l’ex numero 1 del mondo è tornato a parlare delClostebol che ha coinvolto. Nole chiede maggiore trasparenza: "Ho dubbi su come funzioni il sistemae perché ci sianoda altri. Il problema per me è dato dalla discrepanza nel sistema in termini di trasparenza".nella sua intervista ha anche difeso in un certo senso Nick Kyrgios, accanito critico di Jannik, dicendo di capire le sue parole: "Ilnon è piacevole, allo stesso tempo però viviamo in un mondo in cui tutti hanno il diritto di esprimersi, soprattutto sui social media.