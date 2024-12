Ilrestodelcarlino.it - Cambiamenti in Comune: via al valzer dei dipendenti

deideldi San Benedetto. A partire dal primo gennaio 2025, diecicomunali, tra funzionari tecnici, amministrativi e istruttori, cambieranno ufficio e settore, in un’operazione coordinata dal Segretario Generale Stefano Zanieri. Questa manovra coinvolge in particolare il settore dei Lavori Pubblici, da dove cinquesaranno trasferiti e dove si registra il ritorno di Annalisa Sinatra, ex dirigente, dopo il periodo trascorso trascorsi presso il servizio viabilità della Polizia Municipale. Sullo sfondo di questa operazione ci sarebbe, ma si tratta delle classiche ’voci di corridoio’, la vicenda della ’Bambinopoli’. Questo progetto, che riguarda l’area dedicata ai bambini sotto la pineta del centro città, aveva subito un’impasse con l’esito nullo del bando per la sua gestione.