Ilrestodelcarlino.it - Biancorossi ko col Pontedera, titani a secco con la Lucchese

Chiusura di 2024 senza punti per gli Under 16 di Serie C di Rimini e San Marino Academy. Idavanti al pubblico amico, nell’ultima del girone d’andata e dell’anno, hanno lasciato tutto al. Decisivo il gol di Romagnoli alla mezz’ora della ripresa (1-0). Ichiudono il girone d’andata all’ottavo posto con 17 punti raccolti. Rimini: Mugellesi, Sammaritani, Amantini, Vichi, Biagioni, Arseni, F. Frati, Giovagnoli (38’ st A. Frati) Miraka (20’ st Bucchi), Pensalfini (20’ st Bartoli), Boscherini. A disp.: Savoretti, Mambelli, Guidi, Santi. All.: Masolini.: Criachi, Bartali (26’ st Cattin), Meletti, Culo’ (32’ st Virki), De Francesco, Romagnoli, Simonti, Gallucci, Orcesi (32’ st Lattanzi), Di Gregorio (36’ st Ramaj), Pjetri (26’ st Caffieri). A disp: Ficarra, Porrino, Bufalini.