Dilei.it - Ascolti tv del 28 dicembre, sfida tra il Festival del Circo di Montecarlo e Vasco Rossi

Leggi su Dilei.it

Torna puntuale ladel sabato sera deglitv, che ha visto gareggiare Rai e Mediaset. Terminato Ballando con le stelle, la rete ammiraglia in questo periodo natalizio propone tanto intrattenimento per famiglie (e non solo), trasmettendo su Rai1 il tradizionale appuntamento natalizio con il celebredelInternazionale di, giunto alla sua 46esima edizione.Lo spettacolo, condotto da Serena Autieri e che celebra l’arte circense con numeri straordinari e performance mozzafiato, si è battuto contro Mediaset, che ha scelto invece di mandare in onda su Canale5 lo speciale– I Magnifici 7, condotto da Claudio Amendola, dedicato all’artista e ai sette concerti allo Stadio San Siro di Milano di giugno del 2024, che hanno attirato 400.000 spettatori da tutta Italia.