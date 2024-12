Zonawrestling.net - AEW: Jeff Jarrett farà il punto sulla sua carriera a Dynamite del 1º gennaio

Leggi su Zonawrestling.net

Worlds End, ultimo ppv del 2024 di casa AEW, è passato agli archivi con parecchia carne al fuoco tra azione sul ring e attesi ritorni. Durante il pre show “Zero Hour”,ha affrontato QT Marshall sul ring portando a casa la vittoria. Poco dopo, durante un segmento di backstage, ha promesso un annuncio per il prossimo episodio di.Double J parlerà ai fanDurante un segmento di backstage nel corso di Worlds End “Zero Hour”,dopo aver sconfitto sul ring QT Marshall ha promesso un annuncio riguardo il futuro della suaper il prossimo episodio di: “Da 30 anni a questa parte in questo periodo dell’anno rifletto sempremia. Con questo pensiero in testa, farò ildella situazione nel prossimo episodio di”. Ricordiamo cheFight For The Fallen del 1ºsarà il primo episodio in simulcast su TBS epiattaforma streaming HBO Max.