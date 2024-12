Pronosticipremium.com - Verso Milan-Roma, Ryan non al meglio: prima convocazione per De Marzi

Domani, domenica 29 dicembre, lasarà ospite delallo stadio Giuseppe Meazza nella diciottesima giornata di Serie A, nel posticipo delle 20:45. Ranieri sembra aver trovato la quadra, come testimoniano le quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con ben 16 gol segnati. Ora, però, la vera sfida sarà sfatare il tabù trasferta, dove i giallorossi non vincono dal lontano 25 aprile scorso. San Siro rappresenta l’occasione ideale per chiudere il 2024 in bellezza e lasciarsi definitivamente alle spalle la crisi di inizio stagione.Le condizioni diNonostante le condizioni non ottimali, Mathewè tra i convocati per la trasferta dio. Il portiere australiano sta convivendo con un fastidio al tendine, ma Ranieri ha comunque deciso di portarlo con sé. A titolo precauzionale, però, è stato chiamato anche il giovane De, portiere dellavera, che si aggiungerà a Renato Marin, terzo portiere della rosa.