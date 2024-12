Iltempo.it - “Ultimo barlume di speranza”. Musk rilancia sull'Afd e scattano le dimissioni

Elonrinnova il suo appello ai tedeschi perché scelgano il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) alle prossime elezioni anticipate del 23 febbraio. «Alternativa per la Germania è l'diper questo Paese», scrive in un articolo per l'edizione domenicale del quotidiano Die Welt, la Welt am Sonntag - anticipato dalla Dpa - affiancato nell'edizione da un commento critico per il giornale del futuro capo redattore Jan Philipp Burgard: «ha ragione a vedere la Germania in crisi economica e culturale», scrive, per poi definire però la conclusione che ne trae - che l'Afd sia la soluzione - come «fatalmente errata». La pubblicazione dell'articolo ha comunque suscitato polemiche all'interno della redazione e Eva Maria Kogel, a capo della pagina Opinioni, ha pubblicato su X l'annuncio della sue: «Mi è sempre piaciuto dirigere il dipartimento di Opinioni di Welt e Welt am Sonntag.