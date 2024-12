Ilgiorno.it - Tre incidenti. Conducenti intrappolati

Si ribalta con l’auto fermandosi contro un palo (foto), liberato dai vigili del fuoco. È avvenuto alle 8.30 di ieri in via Delle Industrie a Senna Lodigiana. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il conducente, un 21enne alla guida di una Lancia Ypsilon. Per cause al vaglio dei carabinieri di Codogno, il giovane ha perso il controllo del veicolo e la vettura si è ribaltata e fermata sul fianco del lato conducente, appoggiata a un palo della luce, a lato della recinzione di un edificio. Il conducente è stato liberato dai vigili del fuoco e poi accompagnato all’ospedale di Codogno. Un altro incidente si è verificato, ieri poco dopo le 15, in via Roma a Castiglione d’Adda. Un autoarticolato che trasportava confezioni di crema si è ribaltato su un fianco. Anche in questo caso il conducente è stato liberato dai pompieri.