Oasport.it - Tournée 4 Trampolini Oberstdorf: gli accoppiamenti del KO system. Insam trova Forfang

Leggi su Oasport.it

Le qualificazioni disono andate in archivio con una impressionante prova di forza dell’Austria, che ha monopolizzato le prime cinque posizioni della classifica lanciando un messaggio inequivocabile alla concorrenza in vista della battaglia per la vittoria nella classifica generale della 73ma edizione delladei Quattro.Daniel Tschofenig ha firmato il miglior punteggio precedendo i connazionali Stefan Kraft, Michael Hayboeck, Jan Hoerl e Maximilian Ortner, ma di fatto domani si ripartirà da zero con una competizione in cui verrà utilizzato il KO. Ricordiamo che avanzeranno alla seconda serie di gara i 25 vincitori degli scontri diretti ed i migliori 5 tra gli sconfitti dei testa a testa.Alex, unico azzurro qualificato per la prima gara dellain 43ma posizione, dovrà affrontare il forte norvegese Johann Andre(8°) e sarà dunque chiamato ad un’impresa per entrare in zona punti.